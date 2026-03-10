La domenica che avrebbe dovuto raccontare una sfida di alta classifica tra Vittoria e Polisportiva Gioiosa si è trasformata in una delle pagine più controverse dell’Eccellenza siciliana. La gara dell’8 marzo 2026 è durata appena il tempo di due o tre passaggi: pochi secondi, forse un minuto, prima che l’arbitro decretasse la sospensione definitiva. Il risultato, com’è noto, non è stato omologato, e la vicenda è ora nelle mani del Giudice sportivo, che nel comunicato ufficiale ha preso atto del preannuncio di ricorso presentato dalla società ospite, riservandosi ogni decisione di merito.

La dinamica è ormai chiara: la Gioiosa si è presentata allo stadio “Gianni Cosimo” con soli sette giocatori, il numero minimo per iniziare una partita. Una scelta che aveva già lasciato perplessi tifosi e addetti ai lavori. Ma il vero colpo di scena è arrivato subito dopo il fischio d’inizio: uno dei sette calciatori peloritani ha dichiarato di essersi infortunato, lasciando la squadra in sei uomini. A quel punto il regolamento non ha lasciato alternative: con meno di sette giocatori in campo, la gara non può proseguire.

Fin qui, sarebbe già una storia anomala. Ma ciò che è accaduto prima del match ha trasformato un episodio sportivo in un caso destinato a far discutere a lungo. Attraverso un comunicato ufficiale, la Polisportiva Gioiosa ha denunciato una “violenta e vigliacca aggressione” subita da alcuni propri tesserati negli spogliatoi dello stadio. Una versione dei fatti che, se confermata, cambierebbe radicalmente la lettura dell’intera vicenda. La società ha spiegato che proprio a causa dell’aggressione non è stato possibile schierare l’organico completo, costringendo la squadra a scendere in campo con il minimo indispensabile.

Le accuse sono pesantissime e hanno immediatamente attirato l’attenzione degli organi federali. Il presidente del Comitato regionale LND Sicilia, Sandro Morgana, è intervenuto con fermezza, ricordando che “vincere è possibile solo nel rispetto delle regole e degli avversari” e annunciando verifiche rigorose su quanto accaduto. Le indagini, infatti, sono già in corso, e non si escludono ulteriori approfondimenti anche in sede statale qualora emergessero profili penalmente rilevanti.

Nel frattempo, il Vittoria – che secondo regolamento dovrebbe ottenere la vittoria a tavolino – resta in attesa come tutti. Perché questa non è più soltanto una partita sospesa: è un caso che intreccia sport, sicurezza, responsabilità e credibilità del campionato. E mentre il Giudice sportivo valuta il ricorso e gli atti ufficiali, resta l’immagine surreale di una gara iniziata e finita quasi nello stesso istante, e il peso di una denuncia che potrebbe riscrivere completamente la storia di quella domenica.

Una cosa è certa: la vicenda non si chiuderà presto. E il calcio siciliano, ancora una volta, si trova a fare i conti con una pagina che nulla ha a che vedere con il gioco, ma molto con ciò che accade fuori dal campo.