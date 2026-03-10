Dopo tre giorni di riposo concessi dal coach Enzo Distefano, l’Avimec Modica è tornata al lavoro questa mattina per preparare l’ultima partita di regular season, in programma domenica alle 18 al “PalaRizza”. Avversaria dei biancoazzurri sarà la Gaia Energy Napoli, attesa nella città della Contea con l’obiettivo di conquistare punti pesanti per evitare la retrocessione e giocarsi ai play-out la permanenza nel campionato di Terza Serie. Dall’altra parte della rete, il sestetto modicano punterà al bottino pieno per chiudere la stagione al quarto posto e presentarsi ai play-off con il morale altissimo. Prima della sosta del campionato di Serie A3, la formazione stava attraversando un ottimo periodo di forma; questa settimana di lavoro servirà a tenere alta la concentrazione in vista degli spareggi promozione, in cui l’obiettivo è recitare un ruolo da protagonista. Tutto l’ambiente è compatto e pronto a dare il massimo nel rush finale. Il primo traguardo è archiviare al meglio la fase regolare e alzare ulteriormente l’asticella in vista dei play-off, il cui avversario sarà noto domenica sera al termine dell’ultima giornata, quando saranno definitivi anche i piazzamenti delle squadre dei due gironi ammesse a disputare gli spareggi per il salto di categoria.