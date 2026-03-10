Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino tunisino di 45 anni con l’ipotesi di reato di tentato femminicidio. L’intervento è scattato dopo una chiamata al Numero Unico di Emergenza 112 che segnalava un presunto omicidio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo avrebbe telefonato al 112 dichiarando di avere ucciso la convivente, una 46enne. I primi equipaggi intervenuti a Ispica hanno però trovato la donna priva di sensi e in condizioni gravissime.

Allertati immediatamente i soccorsi, la vittima è stata trasportata all’ospedale di Modica, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 45 giorni. Il 45enne è stato condotto al Commissariato di Modica e, dopo le formalità di rito svolte dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Ragusa e del Commissariato di Pubblica sicurezza di Modica, è stato tratto in arresto e trasferito alla casa circondariale di Ragusa, a disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa.