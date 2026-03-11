Quando le segnalazioni sui social servono a qualcosa. Questa mattina, a contrada Piano Torre, vicino al complesso sportivo Parco dei Principi di Acate, è stata ritrovata una macchina grigia, un’Alfa Romeo Giulietta, rubata a Santa Croce Camerina. La vettura, il cui proprietario è residente nella stessa cittadina camarinense, era ferma da tre giorni e il ritrovamento è avvenuto grazie alla segnalazione dei residenti alla polizia locale di Vittoria. Si tratta dell’ultimo episodio di una serie di furti di auto nella zona: proprio la scorsa settimana una Fiat 500, rubata ancora a Santa Croce, era stata recuperata grazie alle segnalazioni dei cittadini e alla mobilitazione sui social network.