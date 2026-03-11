Colpo fortunato a Comiso nel concorso del 10eLotto di martedì 10 marzo. La città iblea mette a segno una delle due vincite più alte registrate in Sicilia, portando a casa un premio da 20mila euro grazie a un “7 Oro” giocato in un punto vendita di Contrada Giardinello.
La fortuna ha baciato anche Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, dove un giocatore ha centrato un “9” con una puntata da appena 1 euro, aggiudicandosi altri 20mila euro. Una doppietta che porta la Sicilia tra le regioni più premiate dell’ultimo concorso.
Nel complesso, l’estrazione del 10 marzo ha distribuito 29,5 milioni di euro in tutta Italia, contribuendo a un totale che supera già gli 800 milioni di euro dall’inizio dell’anno.
Per Comiso, un risultato che regala un sorriso e conferma la città tra le più fortunate di questa tornata.