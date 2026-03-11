Sinistro stradale lungo la litoranea che collega Donnalucata a Cava d’Aliga, poco oltre l’imbocco di via Lentini. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di un incidente autonomo: un ragazzo alla guida di un motociclo è finito a terra per cause ancora in fase di accertamento. Chi ha prestato i primi soccorsi riferisce che la caduta potrebbe essere stata favorita dalle condizioni del piano viabile; alcuni presenti hanno segnalato, in quel punto della carreggiata, la presenza di un tombino particolarmente insidioso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118, che ha soccorso il giovane e lo ha trasferito in ospedale per gli opportuni controlli. Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: si sono formate lunghe code e la circolazione è risultata fortemente rallentata lungo l’intero tratto costiero. Numerosi automobilisti si sono fermati per offrire assistenza, mentre altri sono rimasti incolonnati in attesa della messa in sicurezza dell’area.