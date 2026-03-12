In occasione dei festeggiamenti dedicati a San Giuseppe, la comunità del Santissimo Salvatore a Ragusa ha vissuto un momento particolarmente sentito con la celebrazione eucaristica di ieri sera presieduta da don Giuseppe Iacono, presente il parroco don Corrado Garozzo, e animata dalla parrocchia di San Giovanni Maria Vianney. La partecipazione è stata intensa e raccolta, e l’omelia del sacerdote ha offerto una riflessione profonda sul tema dell’ascolto, centrale sia nel cammino quaresimale sia nella novena in onore del Patriarca.

Don Giuseppe (nella foto Bracchitta a sinistra con don Garozzo) ha richiamato l’attenzione sulla liturgia della Parola, sottolineando come Mosè si rivolga al popolo chiedendo di ascoltare le leggi e le norme che sta per consegnare, quelle che oggi conosciamo come i Dieci Comandamenti. Ha ricordato che non si tratta semplicemente di prescrizioni da studiare o memorizzare, ma di “dieci parole di libertà” che hanno bisogno di essere interiorizzate attraverso l’ascolto. Solo così, ha spiegato, possono dare forma autentica alla nostra libertà. Quando l’uomo non ascolta – né se stesso, né gli altri, né Dio – rischia di lasciarsi guidare unicamente dal proprio io, dai desideri e dalle inclinazioni che abitano il cuore, non sempre orientate al bene. La natura umana, segnata dalla fragilità e dal peccato, ha bisogno di essere educata, e l’ascolto della Parola diventa allora un esercizio necessario per dare forma giusta alle nostre azioni, affinché possano giovare a noi e a chi ci sta accanto. Per questo, ha concluso, la Quaresima e la novena a San Giuseppe sono un tempo prezioso per rimettere Dio al centro e imparare nuovamente ad ascoltarlo.

Il cammino dei festeggiamenti proseguirà nei prossimi giorni con altri momenti significativi. Domani, venerdì 13 marzo, dalle 10 alle 12, è prevista l’adorazione eucaristica, mentre alle 18,30 sarà celebrata la santa messa presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo e animata dalla parrocchia Beato Clemente Marchisio di Ragusa; al termine, la comunità vivrà insieme la Via Crucis. Sabato 14 marzo, alle 18,30, la celebrazione eucaristica sarà presieduta dal sacerdote Francesco Mallemi e animata dalla parrocchia San Pio X di Ragusa; sono invitati in modo particolare tutti gli sposi e, al termine della messa, sarà impartita una benedizione speciale. Un percorso che continua a coinvolgere l’intera comunità, unendo preghiera, tradizione e un rinnovato desiderio di camminare insieme sotto lo sguardo di San Giuseppe.