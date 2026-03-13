Sabato di grande intensità per il Giarratana Volley, atteso da un doppio impegno decisivo per il prosieguo della stagione: scenderanno infatti in campo sia la formazione maschile sia quella femminile.

Gli uomini, secondi in classifica a quota 39, faranno visita all’Asd Paternò Volley, penultima della graduatoria. Gara da approcciare con lucidità, come avverte l’allenatore Gianluca Giacchi: «Siamo consapevoli del nostro valore, ma non sottovalutiamo nessuno. Ogni partita è una storia a sé e il nostro obiettivo è mantenere alta la concentrazione e il ritmo. I ragazzi stanno lavorando bene, e vogliamo portare a casa un risultato che ci permetta di restare agganciati alla vetta».

Sul versante femminile, alle 17 la squadra accoglierà al palazzetto l’Asd Volley Gela Ecoplast, attualmente fanalino di coda. Un’occasione preziosa per dare continuità al percorso e concedere spazio anche alle atlete più giovani. Così il tecnico Saro Corallo: «Stiamo crescendo partita dopo partita. Domani sarà una gara da affrontare con rispetto per l’avversario, ma anche con la voglia di esprimere il nostro gioco. Le ragazze sono motivate, e il gruppo è compatto. Vogliamo regalare una bella prestazione al nostro pubblico».

Chiude l’appello il presidente Salvatore Pagano, che chiama a raccolta la cittadinanza per sostenere la formazione femminile: «Domani giochiamo in casa e avere il calore del pubblico è fondamentale. Invitiamo tutti gli appassionati, le famiglie e i giovani a venire al palazzetto: sarà una festa dello sport, un’occasione per vivere insieme il volley e sostenere le nostre ragazze. Giarratana merita di vivere queste emozioni».

Due squadre, un’unica passione: il Giarratana Volley si prepara a un sabato di pallavolo, impegno e comunità. L’appuntamento è fissato.