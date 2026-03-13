Un’importante occasione di alta formazione gratuita dedicata alla digitalizzazione del settore delle costruzioni. L’iniziativa rientra nell’offerta formativa promossa da DIHCUBE, il Polo per l’innovazione del settore delle costruzioni coordinato da ANCE, che organizza il corso online “Introduzione alla gestione informativa digitale BIM”, in programma il 26 marzo 2026, dalle 9.30 alle 13.30, per una durata complessiva di 4 ore. Il percorso formativo è rivolto a micro e piccole imprese, operatori economici e stazioni appaltanti, con l’obiettivo di diffondere e rafforzare le competenze legate al Building Information Modeling (BIM), strumento ormai sempre più centrale nei processi di progettazione, gestione e realizzazione delle opere pubbliche e private. L’iniziativa assume particolare rilevanza anche alla luce delle recenti Linee Guida del MIT sulla Gestione Informativa Digitale, che rendono sempre più strategica la conoscenza degli strumenti digitali nel settore delle costruzioni. Proprio per questo motivo ANCE Ragusa ha invitato sia le imprese associate sia le stazioni appaltanti iblee a partecipare numerose, cogliendo l’opportunità di accedere gratuitamente a un momento di aggiornamento qualificato su un tema destinato a incidere in modo significativo sull’organizzazione e sulla competitività del comparto.

«La transizione digitale rappresenta una sfida decisiva per il futuro del settore delle costruzioni – dichiara il presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli (nella foto) –. Il BIM e, più in generale, gli strumenti di gestione informativa digitale stanno diventando sempre più centrali nei processi di progettazione e realizzazione delle opere. Per questo motivo è fondamentale che imprese e stazioni appaltanti del nostro territorio colgano tutte le opportunità di formazione e aggiornamento disponibili. Questa iniziativa gratuita rappresenta un’occasione concreta per acquisire competenze utili e restare al passo con l’evoluzione normativa e tecnologica del settore».

Le adesioni sono aperte fino al 19 marzo 2026.

Gli uffici di ANCE Ragusa restano a disposizione per eventuali informazioni e supporto nelle procedure di iscrizione.