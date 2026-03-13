In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, il Lions Club Ragusa Host promuove un’iniziativa che vuole essere molto più di un semplice appuntamento escursionistico: una vera esperienza di consapevolezza, di connessione con la natura e di riscoperta delle radici idriche del nostro territorio. Domenica 15 marzo 2026, infatti, prenderà vita la passeggiata dal titolo “L’acqua che berremo: una passeggiata alla scoperta delle sorgenti iblee”, un invito aperto a tutti per riflettere insieme sul valore dell’acqua, bene prezioso e fragile che definisce l’identità stessa degli Iblei.

L’iniziativa nasce grazie alla collaborazione di numerosi enti che hanno scelto di condividere l’impegno per la tutela dell’ambiente e per la diffusione di una cultura dell’acqua più consapevole. Un segnale forte, che testimonia quanto il tema sia sentito e quanto il territorio abbia bisogno di momenti di confronto e partecipazione.

La giornata inizierà alle 8,30, con il ritrovo presso il parcheggio del liceo scientifico “Enrico Fermi”. Da lì, i partecipanti si organizzeranno per raggiungere l’area forestale di contrada Conservatore, punto di partenza di una passeggiata lenta, rilassante e immersa nel verde. Il gruppo scenderà nella suggestiva Cava Misericordia, fino alla sorgente omonima: un luogo silenzioso e carico di significato, dove si terrà un momento di dialogo guidato dagli esperti di Arpa, Iblea Acque e Cirs, per comprendere meglio la qualità delle nostre acque e la loro vulnerabilità.

La camminata proseguirà poi verso altre sorgenti della vallata, attraversando scorci naturali di grande bellezza, fino a raggiungere l’eremo abbandonato, dove è prevista una pausa conviviale. I panini, offerti dal Lions Club Ragusa Host, saranno consegnati già al punto di ritrovo, così da permettere a tutti di portarli comodamente nello zaino. Il rientro è previsto intorno alle 15. Il percorso, semplice e accessibile, è adatto anche alle famiglie con bambini, perché la conoscenza e il rispetto dell’acqua sono valori che si trasmettono fin da piccoli.

Il Lions Club Ragusa Host invita tutta la cittadinanza a partecipare: sarà una mattinata dedicata alla natura, alla scoperta e alla condivisione, un’occasione per guardare con occhi nuovi uno dei patrimoni ambientali più preziosi del territorio ibleo. Un invito a camminare insieme, per ricordare che l’acqua non è solo una risorsa: è vita, storia, identità.