Test probante per entrambi i sestetti che, per opposti motivi di classifica cercheranno di conquistare i tre punti in palio. Se i biancoazzurri di coach Enzo Distefano, infatti, già certi di disputare i play off promozione puntano al successo pieno per conquistare uno storico quarto posto, gli azzurri partenopei arriveranno a Modica per vendere cara la pelle e cercare di fare quanti più punti possibili per evitare la retrocessione diretta in serie B per giocarsi la salvezza nell’appendice dei play out. Napoli, infatti, è il fanalino di coda del girone Blu del campionato di serie A3, ma coach Distefano non si fida e per tutta la settimana ha tenuto alta la concentrazione dei suoi atleti.

“Siamo tornati a lavoro dopo tre giorni di meritato riposo approfittando della final four di Coppa Italia – dichiara coach Enzo Distefano –, ma sin dal primo allenamento siamo entrati in palestra determinati, concentrati e soprattutto rinvigoriti dalle quattro vittorie consecutive ottenute prima della sosta. Affronteremo Napoli, ultima in classifica, ma sicuramente i valori e le individualità e gli innesti di mercato di dicembre non parlano di squadra da ultimo posto in graduatoria, ma purtroppo per loro la classifica dice questo, quindi ci ritroveremo ad affrontare il fanalino di coda, ma con le dovute attenzioni perchè conosciamo il loro valore e sappiamo che arriveranno a Modica per vendere cara la pelle. Il peso specifico di questo match – continua – è fondamentale per entrambe le squadre, perchè loro verranno a Modica per racimolare punti utili per provare ad agganciare i play out ed evitare così la retrocessione diretta in serie B, ma la partita è fondamentale anche per noi, perchè conquistando i tre punti, aspettando i risultati dagli altri campi, potrebbero permetterci di chiudere al quarto posto in classifica che per noi, per l’Avimec Volley Modica e per la città di Modica sarebbe un risultato storico. In tutto l’ambiente si respira esattamente l’aria che mi aspettavo – conclude Enzo Distefano – dopo i tre giorni di riposo concessi, i ragazzi sono molto sereni, carichi, ma soprattutto determinati, perchè hanno capito l’importanza del momento e l’opportunità che si presenta loro domenica al “PalaRizza” di Modica”.

Come dichiarato da coach Distefano, dunque, la squadra biancoazzurra è “carica” e pronta a scrivere un pezzo di storia del club come ci conferma anche il capitano Stefano Chillemi.

“Domenica al “PalaRizza” – spiega il capitano dell’Avimec Modica – ci aspetta una sfida per noi importantissima, ma lo è anche e soprattutto per Napoli che si trova all’ultimo posto in classifica e cercherà di portare a casa più punti possibili per evitare la retrocessione diretta. Noi dal canto nostro veniamo da quattro vittorie consecutive e vogliamo continuare questo momento positivo anche perchè abbiamo una bella occasione per concludere al quarto posto e avere buone possibilità in chiave play off. Noi -continua – abbiamo affrontato questa settimana importante come tutte le altre, perchè ci alleniamo sempre per scendere in campo per vincere tutte le partite, sappiamo che Napoli verrà a Modica agguerritissima, ma noi siamo pronti e preparati per provare a portare i tre punti a casa, anche perchè l’obiettivo di quest’anno era di arrivare tra le prime quattro e se otteniamo il successo pieno possiamo arrivarci, quindi per noi è un’occasione importantissima. Adesso arriva la parte più bella del campionato – conclude Stefano Chillemi – quindi, al “PalaRizza” ci aspettiamo un pubblico numerosissimo e calorosissimo così come è stato nell’ultimo match casalingo con Gioia del Colle”.

Avimec Modica – Gaia Energy Napoli sarà diretta dal duo arbitrale formato da David Kronaj di Varese e da Gianmarco Lentini di Catania, primo servizio fissato per le ore 18.