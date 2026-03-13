Nell’ambito dei controlli in materia edilizia, la Polizia Locale di Vittoria ha condotto una serie di accertamenti sul territorio comunale finalizzati alla verifica del rispetto della normativa urbanistica vigente.

A seguito delle attività ispettive, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria dieci persone per presunte violazioni in materia edilizia. Nel corso dei controlli è stato inoltre disposto il sequestro di un immobile oggetto di rilevanti modifiche strutturali eseguite in assenza delle necessarie autorizzazioni.

Gli interventi abusivi riscontrati avrebbero compromesso la staticità dell’edificio, determinando una situazione di potenziale pericolo sotto il profilo della sicurezza. L’immobile era stato inoltre suddiviso in più unità abitative senza titolo, circostanza che avrebbe comportato anche una possibile elusione fiscale a danno dell’Ente.

L’attività rientra in un più ampio piano di vigilanza volto a contrastare l’abusivismo edilizio, tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire il rispetto delle regole a salvaguardia dell’interesse pubblico.

I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio comunale.

“Il rispetto delle norme urbanistiche rappresenta una condizione essenziale per garantire sicurezza, legalità e tutela del territorio. Ha dichiarato il Sindaco Francesco Aiello- L’Amministrazione comunale continuerà a sostenere con determinazione l’attività di controllo svolta dalla Polizia Locale, affinché vengano contrastati comportamenti irregolari e venga assicurata la salvaguardia dell’interesse collettivo.”