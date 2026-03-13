Il Comune di Modica potenzia il presidio tecnologico del territorio dotandosi di nuove telecamere mobili di ultima generazione. Con la recente determinazione dirigenziale (n. 331 del 12/02/2026), l’Amministrazione ha ufficializzato l’aggiudicazione della fornitura di 5 nuove telecamere mobili ad alta risoluzione e l’allestimento di una sala controllo dedicata. L’intervento, dal valore complessivo di circa 45.700 euro, è interamente finanziato con i fondi del Fondo Unico Giustizia del Ministero dell’Interno, ottenuti grazie a un bando destinato ai Comuni tra i 50.000 e i 100.000 abitanti ottenuto dall’ufficio ecologia del Comune di Modica in contatto con la Prefettura di Ragusa. Il Sindaco, Maria Monisteri, ha espresso soddisfazione per l’obiettivo raggiunto: “La firma di questo provvedimento segna un passo avanti fondamentale per la legalità nella nostra città”. L’Assessore all’Ecologia, Samuele Cannizzaro, ha sottolineato l’aspetto tecnico dell’operazione: “Abbiamo scelto strategicamente telecamere mobili ad alta risoluzione perché ci permettono una flessibilità che i sistemi fissi non hanno. Potremo spostare i ‘punti caldi’ del monitoraggio in base alle segnalazioni e alle criticità emergenti nelle zone rurali e periferiche. La nuova sala controllo, gestita dal Settore Ecologia e in collaborazione con la Polizia Locale, sarà il cuore pulsante di questa operazione, garantendo che ogni violazione venga rilevata e sanzionata con la massima precisione tecnologica. Nonostante le note difficoltà finanziarie dell’Ente, la nostra capacità di intercettare fondi ministeriali a fondo perduto ci permette di investire in sicurezza senza pesare sulle tasche dei cittadini. Queste telecamere non sono solo uno strumento di controllo, ma un deterrente contro chi offende la bellezza di Modica abbandonando i rifiuti in modo indiscriminato. La tolleranza verso questi gesti è zero.” Il pacchetto include:

5 telecamere mobili di ultima generazione.

Sala controllo attrezzata con sistemi di connettività avanzati.

Assistenza tecnica garantita per un periodo di due anni.

L’operazione si inserisce nel quadro del Protocollo d’Intesa siglato con la Prefettura di Ragusa, confermando la sinergia tra le istituzioni per il mantenimento del decoro urbano e il rispetto delle condizioni di legalità sul territorio comunale.