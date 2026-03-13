È successo tutto in pochi minuti, oggi, al passaggio a livello di via Paestum a Ragusa. Un episodio che, per fortuna, non ha lasciato dietro di sé né feriti né danni, ma che ha creato un attimo di apprensione tra chi si trovava nei paraggi. Un’auto è rimasta bloccata all’interno dell’area ferroviaria, proprio mentre le barriere si stavano abbassando. Una di quelle situazioni in cui il margine tra la normalità e il rischio si assottiglia all’improvviso.

Il conducente, resosi conto di non riuscire più a uscire, ha avuto la lucidità di posizionare il veicolo parallelamente ai binari, una manovra istintiva ma intelligente: se fosse sopraggiunto un treno, l’impatto sarebbe stato meno violento. Per sua fortuna – e di tutti – nessun convoglio era in transito in quel momento. La scena è rimasta sospesa nel silenzio, finché non sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia locale, che hanno messo in sicurezza l’area e provveduto alla rimozione dell’auto.

Episodi simili, purtroppo, non sono rari. Il passaggio a livello resta uno dei punti più delicati della convivenza tra strada e ferrovia, tanto che negli ultimi anni Rfi ha accelerato la progressiva eliminazione di molti attraversamenti, sostituendoli con sottopassi o cavalcavia. Ma dove i passaggi a livello restano, la prudenza è tutto: rispettare i segnali, non forzare mai il transito, non fidarsi delle apparenze. Perché basta un attimo per trasformare un imprevisto in tragedia.

A Ragusa, oggi, è andata bene. L’auto è stata rimossa, la circolazione è tornata regolare e il conducente se l’è cavata solo con un grande spavento.