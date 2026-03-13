La festa di San Giuseppe entra nella sua fase più intensa. Dopo la partecipata celebrazione di ieri sera, presieduta da don Giovanni Filesi (nella foto sotto di Salvo Bracchitta), parroco di San Pier Giuliano Eymard, e alla quale ha preso parte il parroco del Ss. Salvatore, don Corrado Garozzo, la comunità si appresta a vivere i giorni più attesi del calendario: un intreccio di spiritualità, tradizioni popolari e momenti di fraternità che da sempre segnano questa ricorrenza, profondamente radicata nel cuore dei ragusani.

La giornata di oggi si aprirà con l’adorazione eucaristica mattutina, tempo di silenzio e contemplazione che introduce alle funzioni serali. La messa vespertina sarà presieduta dal canonico sacerdote Giuseppe Ramondazzo e animata dalla parrocchia Beato Clemente Marchisio. Al termine, la comunità percorrerà insieme la Via Crucis, tra i momenti più intensi del cammino verso la solennità.

Sabato si annuncia fitto di appuntamenti. Nel pomeriggio la santa messa, celebrata da don Francesco Mallemi, sarà dedicata in particolare agli sposi, ai quali verrà impartita una benedizione speciale. In parallelo, il cartellone culturale e folkloristico proporrà una giornata vivace e partecipata: in mattinata spazio ai più piccoli con “Giochiamo insieme!”, mentre nel pomeriggio prenderà il via la 7ª Camminata di San Giuseppe, passeggiata non competitiva aperta a tutti, realizzata in collaborazione con i Free Walkers. La serata si concluderà con un momento di festa: musica, danza e convivialità animeranno il salone di via Garibaldi grazie all’esibizione di Carmelo Cultrera e della scuola di ballo “Dance with me”.

La domenica rappresenta il cuore pulsante dei festeggiamenti. Le messe del mattino accompagneranno i fedeli verso uno degli appuntamenti più attesi: la benedizione degli animali domestici, alle 10,15 sul sagrato, gesto simbolico che richiama la tradizione contadina e il profondo legame della comunità con il suo Patrono. La celebrazione delle 11.00, animata dalla corale parrocchiale, vedrà i bambini offrire un omaggio floreale a San Giuseppe. Nel pomeriggio il Rosario introdurrà la Messa delle 17,45; a seguire, la solenne processione con il venerato simulacro attraverserà le vie principali del quartiere, accompagnata dai canti, dal corpo bandistico e dalla calorosa partecipazione dei fedeli. L’arrivo in piazza Ss. Salvatore sarà salutato da uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il sagrato.

Sempre domenica, alle 10, è prevista l’apertura della fiera del dolce e della fiera del salato nel Centro pastorale don Giovanni Pluchino, in via Garibaldi 139. Alle 18, in piazza Santissimo Salvatore, si terrà la settima degustazione della “Mitilugghia”.

La fase clou dei festeggiamenti proseguirà lunedì con l’adorazione eucaristica del mattino e la messa serale celebrata da don Andrea La Terra, animata dalla parrocchia San Giuseppe Artigiano: un invito a ritrovare silenzio e gratitudine dopo i giorni intensi della festa esterna.