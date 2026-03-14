Un momento di intensa spiritualità ha aperto il fine settimana dei festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Giarratana. L’Adorazione della Croce, vissuta con raccoglimento e partecipazione nella chiesa Madre, ha visto la presenza di numerosi fedeli, riuniti per rendere omaggio al Patriarca attraverso la preghiera e il silenzio. Un gesto comunitario che ha segnato profondamente il cammino liturgico di questi giorni, confermando il legame profondo tra la devozione popolare e la dimensione più intima della fede. Domani, domenica 15 marzo, intanto, sarà la giornata della festa esterna, con un programma ricco di appuntamenti religiosi e folkloristici. Dopo le celebrazioni eucaristiche del mattino, alle 12 il simulacro di San Giuseppe uscirà dalla chiesa Madre per la prima processione tra le vie del centro storico, accompagnato dal corpo bandistico “Vincenzo Bellini” e salutato da uno spettacolo pirotecnico. Nel pomeriggio, dopo la messa delle 19, inizierà la processione di rientro, che culminerà con l’accoglienza del simulacro in piazza. A seguire, lo spettacolo pirotecnico con “Elia Fireworks” e il rientro definitivo del simulacro nella chiesa Madre.

Lunedì 16 marzo, i festeggiamenti proseguiranno con la celebrazione eucaristica delle ore 18 e con la finale del torneo di Scala 40, che si concluderà con la premiazione nei locali parrocchiali. Un’occasione per vivere anche il lato comunitario e conviviale della festa, che unisce generazioni e rafforza il senso di appartenenza. La parrocchia Maria Ss. Annunziata e San Giuseppe, insieme al comitato dei festeggiamenti e ai sacerdoti don Francesco Ottone e don Johns Avuppadan, invita tutta la cittadinanza a partecipare con gioia e devozione agli appuntamenti in programma, per rendere omaggio al patriarca in un clima di fede, tradizione e festa condivisa.