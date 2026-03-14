La Polizia di Stato, grazie ad un’attività investigativa mirata della Squadra Mobile della Questura di Ragusa, in collaborazione con la Sezione Navale della Guardia di Finanza di Pozzallo, lo scorso 3 marzo ha eseguito il fermo di due cittadini egiziani, indiziati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina in concorso, perché identificati come scafisti dell’imbarcazione su cui viaggiavano 103 migranti.

Dalle informazioni raccolte e dalle dichiarazioni rilasciate da alcuni dei migranti sbarcati, è emerso che ciascuno dei migranti aveva versato a un trafficante libico somme comprese tra i 2000 e i 4000 Euro per organizzare il loro viaggio verso l’Italia.

Alla luce delle indagini, i due egiziani sono stati fermati con l’accusa di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e condotti presso la Casa Circondariale di Ragusa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.