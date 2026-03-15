La provincia di Ragusa si prepara a fronteggiare una nuova ondata di maltempo. La Protezione civile regionale ha diramato per la giornata di domani un’allerta meteo di livello arancione, che interessa anche l’intero territorio ibleo. Piogge intense, temporali e forti raffiche di vento sono gli scenari previsti, con possibili criticità idrogeologiche e idrauliche.

In diversi Comuni le amministrazioni hanno già predisposto le ordinanze necessarie, pronte per essere firmate in caso di peggioramento delle condizioni atmosferiche. Tuttavia, al momento nessun sindaco ha ancora adottato provvedimenti ufficiali. La linea condivisa è quella di attendere un allineamento complessivo tra tutti i primi cittadini dell’area iblea, così da garantire uniformità nelle decisioni e nelle eventuali misure di prevenzione.

La riunione informale tra i sindaci proseguirà fino al tardo pomeriggio e solo dopo le 19 è atteso un quadro più chiaro. L’obiettivo è evitare scelte frammentate e assicurare una risposta coordinata, soprattutto per quanto riguarda la possibile chiusura delle scuole, la gestione dei servizi essenziali e le indicazioni alla cittadinanza.

Nel frattempo, la raccomandazione generale resta quella della prudenza: limitare gli spostamenti non necessari, prestare attenzione nelle zone a rischio allagamento e seguire gli aggiornamenti ufficiali dei Comuni e della Protezione civile. Le prossime ore saranno decisive per comprendere l’evoluzione del fronte perturbato e le eventuali misure che verranno adottate in modo congiunto sul territorio ibleo.