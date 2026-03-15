Un pauroso incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, 14 marzo 2026, intorno alle 20,34, lungo la Strada provinciale 20 che collega Santa Croce Camerina a Comiso, precisamente all’altezza del km 8.

Lo scontro, estremamente violento, ha visto coinvolte due autovetture: una Hyundai Tucson ix35 e una Renault Clio.

Il bilancio dell’incidente è di cinque persone rimaste ferite. Sulla Hyundai Tucson: viaggiavano quattro persone, tra cui due adulti e due minori. Il personale del 118, intervenuto tempestivamente sul posto, ha provveduto al loro trasferimento presso l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa.

Sulla Renault Clio, il solo conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Guzzardi di Vittoria.

Sul posto è intervenuta la squadra operativa del distaccamento dei vigili del Fuoco Volontari di Santa Croce Camerina. I pompieri hanno lavorato intensamente per illuminare l’area del sinistro e mettere in sicurezza i veicoli. Particolare attenzione è stata prestata a una delle due vetture, dotata di tecnologia ibrida, per la quale è stata verificata con cura l’integrità delle batterie di trazione per scongiurare rischi di incendio.

I rilievi tecnici per stabilire l’esatta dinamica del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri della Radiomobile di Ragusa, coadiuvati dal personale della Polstrada di Vittoria, che si è occupato della gestione della viabilità, rimasta compromessa per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi.