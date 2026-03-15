Ci sono vittorie che valgono più dei tre punti, che diventano memoria collettiva, che segnano un prima e un dopo. A Scordia, in un pomeriggio carico di attesa e adrenalina, il Modica ha scritto una delle pagine più luminose della sua storia recente: la promozione in Serie D, attesa da ben 19 anni.

Un traguardo conquistato con autorità, cuore e maturità, davanti a una tifoseria che ha seguito la squadra con passione in ogni fase della stagione. E anche oggi, pur lontani dal “Vincenzo Barone”, i sostenitori rossoblù hanno fatto sentire il loro calore, trasformando il campo neutro in un piccolo angolo di casa.

La partita, equilibrata nella prima frazione, si accende al 50’. Un calcio d’angolo battuto alla perfezione dalla destra trova la torsione imperiosa di Belluso, che svetta più in alto di tutti e insacca l’1-0. È il gol che apre la strada alla festa, ma il Modica non si accontenta.

Al 79’ arriva il raddoppio: un errore della retroguardia bianconera diventa un invito che Bonanno non rifiuta. Il numero rossoblù si avventa sul pallone e firma il 2-0 che fa esplodere la gioia dei presenti e di chi seguiva la gara a distanza. È il momento in cui la tensione si scioglie e la promozione inizia a prendere forma concreta.

La Leonzio prova a rientrare in partita al 90’, quando Sangiorgio, su azione d’angolo, trova il colpo di testa vincente dell’1-2. Ma il Modica non trema: anzi, al 92’ sfiora il tris con una conclusione splendida di Torres, che lambisce il palo e manca di un soffio l’eurogol che avrebbe chiuso il match in maniera spettacolare.

Il triplice fischio è una liberazione. Abbracci, lacrime, sorrisi: la panchina e i giocatori si stringono in un’unica esultanza, consapevoli di aver riportato la città nella quarta serie nazionale con quattro giornate d’anticipo. Un dominio certificato dai numeri e dal gioco, ma soprattutto dalla solidità di un gruppo che non ha mai smarrito la propria identità.

Per Modica è il momento della festa. La Serie D mancava da troppo tempo e questa promozione anticipata è il premio a una stagione costruita con lavoro, sacrificio e ambizione. Adesso lo champagne può davvero essere stappato.

Tabellino

LEONZIO – MODICA 1-2

Marcatori: 50′ Belluso (M), 79′ Bonanno (M), 90′ Sangiorgio (L).