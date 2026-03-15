Modica si stringe attorno alla famiglia di Marta Pediglieri, scomparsa a soli 41 anni dopo aver combattuto con coraggio contro una malattia incurabile. La notizia della sua morte ha profondamente colpito la città, dove Marta era conosciuta e apprezzata per la sua sensibilità, la disponibilità e il legame autentico con la vita parrocchiale e comunitaria.

Per anni aveva lavorato come segretaria presso l’emittente Video Mediterraneo, dove era stimata per la sua gentilezza e per il modo discreto e professionale con cui affrontava ogni giornata. Ma è soprattutto nella parrocchia del Sacro Cuore che Marta aveva costruito un rapporto speciale con tante persone: partecipava alle attività comunitarie, collaborava alle iniziative e faceva parte del coro parrocchiale, un impegno che viveva con dedizione e spirito di servizio.

Secondo la sua volontà, la camera ardente è stata allestita nella sala “Padre Rizza” della chiesa del Sacro Cuore, un luogo che per lei aveva un valore profondo. Qui, per tutta la giornata, amici, conoscenti e fedeli hanno potuto raccogliersi in preghiera, portare un saluto, offrire una parola di conforto ai familiari e testimoniare l’affetto che la città nutriva per lei.

La scomparsa di Marta lascia un vuoto difficile da colmare, ma anche un’eredità di dolcezza, fede e altruismo che continuerà a vivere nel ricordo di chi l’ha conosciuta. Modica oggi la saluta con commozione, custodendo il suo esempio come un dono prezioso. I funerali lunedì alle 15 nella chiesa del Sacro Cuore