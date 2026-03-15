Gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Modica hanno deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa un uomo di 44 anni per resistenza a pubblico ufficiale e reiterata guida senza patente. Il quarantaquattrenne, alla guida di un ciclomotore, era stato fermato da una pattuglia per un controllo. Dopo essersi inizialmente arrestato all’alt intimato dagli operatori e essere stato identificato, ha improvvisamente tentato la fuga per sottrarsi alle verifiche. Nonostante l’inseguimento da parte della volante, è riuscito a far perdere le proprie tracce tra le strade del centro. Oltre all’ipotesi di reato per resistenza, all’uomo è stata contestata la guida senza patente in forma reiterata, poiché il titolo di guida gli era stato revocato in passato con provvedimento della Prefettura.