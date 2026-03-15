Sampieri piange la scomparsa di Gisella Filomarino. E’ venuta a mancare all’improvviso. Aveva 62 anni. Lascia il marito e due figlie. I funerali lunedì alle 10 nella chiesa Madonna delle Grazie. La camera ardente è allestita in via Bruffalori. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.