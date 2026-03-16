La parrocchia Maria Ss. Nunziata di Ragusa ha vissuto dal 13 al 16 marzo le prime giornate della Missione popolare parrocchiale in preparazione alla solennità dell’Annunciazione del Signore: un tempo di grazia che sta coinvolgendo l’intero quartiere con celebrazioni, incontri, momenti comunitari e visite alle famiglie, in un clima di rinnovata fraternità e ampia partecipazione.

L’avvio dell’iniziativa, venerdì scorso, è stato segnato dalla Messa presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, don Roberto Asta, durante la quale è stato conferito il mandato ai missionari e sono state consegnate le lampade alle sedici famiglie che accolgono i Gruppi di ascolto del Vangelo.

Sabato la giornata è stata scandita dalla preghiera delle Lodi, dalla partecipatissima Marcia della speranza animata dai ragazzi del catechismo e dagli scout, dalla celebrazione con le famiglie e da una serata di evangelizzazione rivolta ai giovani nella chiesa di San Tommaso, a Ragusa Ibla: un appuntamento che ha messo in luce la vitalità del quartiere e la disponibilità delle nuove generazioni a lasciarsi coinvolgere.

Domenica la comunità si è ritrovata per le Messe delle 9 e delle 11, mentre alle 10 si è svolto un incontro dedicato ai giovani. La celebrazione delle 19, animata dal Centro giovanile parrocchiale, è stata offerta in suffragio dei defunti della comunità, in un momento di intensa partecipazione e memoria condivisa.

Oggi, lunedì 16 marzo, il programma si apre con le Lodi e si conclude con la Messa delle 19, seguita dai Vespri. Alle 21 iniziano i primi Gruppi di Ascolto del Vangelo nelle famiglie delle zone Casa Futura, via Golgi, via Nunziata Nuova, via Sortino, via Beccaria e via Monte Racelli, segnando l’avvio concreto del cammino missionario nelle case del quartiere.

Il parroco, don Filippo Bella, esprime profonda gratitudine per quanto vissuto in questi primi giorni: «La Missione popolare è un dono per tutta la nostra comunità. Abbiamo visto porte aprirsi, cuori accogliere, famiglie mettersi a disposizione. Ringrazio i missionari, le famiglie ospitanti, le équipes che da mesi lavorano alla preparazione, le corali, gli scout, i ministranti e tutti coloro che stanno contribuendo alla buona riuscita della Missione. È una gioia vedere una comunità che si mette in cammino insieme.»

La Missione proseguirà con un calendario fitto: visite alle famiglie, adorazione eucaristica quotidiana nella cappella di San Luigi, celebrazioni, incontri con giovani, famiglie e anziani, Via Crucis per le strade del quartiere, tempi per le confessioni e iniziative pensate per bambini e ragazzi.

Il percorso culminerà mercoledì 25 marzo, solennità dell’Annunciazione del Signore, con la Messa presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, durante la quale sarà conferito il mandato alle équipe che hanno preparato la Missione, seguita da una serata comunitaria con cena condivisa.