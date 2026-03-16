Continua senza sosta l’attività di verifica nei condomini di Scicli e Jungi. La task force, nata dalla sinergia tra la Polizia Locale di Scicli e la ditta Impregico, sta intervenendo con decisione dove il mancato rispetto delle regole della raccolta differenziata crea disagio e degrado. Le ispezioni hanno già portato all’identificazione di nuovi trasgressori, che si aggiungono alla lista dei sanzionati.

Nonostante le criticità causate da pochi incivili, la comunità di Scicli dimostra un cuore verde straordinario. Dopo aver ricevuto il prestigioso “Premio Tartaruga” a dicembre come comune Plastic Free, i dati confermano un risultato storico: la città ha quasi sfiorato l’86% di raccolta differenziata.

Si tratta di un record massimo, un traguardo altissimo per un comune di 28.000 abitanti che merita di essere menzionato con orgoglio. Questo successo è il frutto dell’impegno di tutti i cittadini che rispettano l’ambiente e che non vogliono vedere il proprio sforzo vanificato da chi sporca.

La Polizia Locale continuerà i controlli per proteggere questo primato e garantire il decoro che Scicli merita.