L’Amministrazione comunale esprime profonda solidarietà e sostegno alle lavoratrici e ai lavoratori dei Servizi Demografici, a seguito dei gravi episodi di violenza avvenuti venerdì scorso all’interno degli uffici municipali.

Nel corso dell’aggressione sono stati lanciati arredi e colpiti i vetri di protezione, costringendo il personale a barricarsi nelle stanze in attesa dei soccorsi.

“Vogliamo rivolgere, prima di ogni altra cosa, un pensiero di profonda solidarietà e vicinanza umana alle lavoratrici e ai lavoratori dei Servizi Demografici, che ogni giorno operano in condizioni di estrema fatica, affrontando carichi di lavoro enormi senza mai sottrarsi al proprio dovere. A loro va il nostro sincero ringraziamento per l’impegno con cui stanno contribuendo a mettere ordine nel caos che abbiamo ereditato” ha dichiarato l’assessore ai Servizi Demografici Giuseppe Fiorellini.

“Un sentito ringraziamento viene rivolto anche agli agenti della Polizia Locale e della Polizia di Stato, il cui tempestivo intervento ha evitato conseguenze peggiori e garantito la sicurezza in un momento di grande tensione e paura – ha proseguito Fiorellini – La certezza delle situazioni anagrafiche non rappresenta un mero esercizio burocratico, ma costituisce il primo e fondamentale livello di sicurezza per la nostra comunità. L’attività svolta dagli uffici Anagrafe, in sinergia con la Polizia Locale, ha permesso risultati concreti nel contrasto all’illegalità.

Dai controlli incrociati è emersa una vera e propria regia locale nella creazione di residenze fittizie, fondata su contratti d’affitto simulati e alterazioni documentali.

Le verifiche hanno inoltre portato al deferimento di dieci persone e al sequestro di immobili oggetto di modifiche abusive che compromettevano la sicurezza degli edifici.

Altre venti persone sono state denunciate per falsità materiale dopo aver tentato di eludere normative urbanistiche e tributarie, arrecando danno all’Ente e all’interesse pubblico.

“Quanto accaduto rappresenta una ferita inferta all’intera città – ha commentato il sindaco Francesco Aiello – Episodi di violenza contro chi lavora al servizio della comunità non possono e non devono essere tollerati. Esprimiamo pieno sostegno anche alle forze dell’ordine che, con professionalità e rapidità, hanno garantito la sicurezza dei presenti. Abbiamo una missione comune: mettere ordine nel caos e restituire ai cittadini una città più giusta e sicura. Rivolgiamo un appello alla Vittoria onesta: chiediamo ai cittadini di continuare a stare al nostro fianco, perché il rispetto delle regole è l’unica garanzia per tutelare i più fragili e impedire che il territorio torni nelle mani di chi agisce in frode alla legge. Chiediamo pazienza e collaborazione: ogni controllo rigoroso e ogni accertamento in più rappresentano un passo necessario per garantire sicurezza e che Vittoria non torni mai più al disordine che l’aveva resa insicura e ingiusta.

L’Amministrazione continuerà a sostenere con determinazione l’attività dei Servizi Demografici e della Polizia Locale, adottando tutte le misure necessarie affinché i lavoratori possano operare con serenità e tutela. Non indietreggeremo: legalità e solidarietà sono la nostra unica bussola.