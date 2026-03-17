Centrato lo storico quarto posto al termine della regular season, l’Avimec Modica, da oggi torna in palestra per preparare la prima sfida play off contro il Gabbiano Farmamed Mantova.

Gara 1 si giocherà domenica prossima in Lombardia, mentre gara 2 è in programma la settimana successiva al “PalaRizza” con i biancoazzurri di coach Enzo Distefano che in caso di parità, per effetto del miglior piazzamento in classifica nella stagione regolare si giocheranno davanti ai propri tifosi il Golden Set.

Il gruppo modicano sta vivendo un buon periodo di forma e vuole affrontare con la massima concentrazione e attenzione la sfida del “PalaSguaitzer” per provare poi a chiudere i conti nel return match. Sin da subito, quindi, tutti in sala pesi con la massima determinazione, perchè tutti sanno dell’importanza di queste due gare che potrebbero scrivere un altro pezzo di storia del club modicano.

La squadra lavorerà per tutta la settimana focalizzando anche gli aspetti tecnici e mentali per prepararsi al meglio alla sfida contro il sestetto mantovano che affronteranno per la prima volta nella loro storia.