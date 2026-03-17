Prima le conferme nazionali, poi l’assalto ai titoli regionali. È questo il doppio binario su cui si muove la Conad Scherma Modica, reduce da un intenso fine settimana a Piacenza e già proiettata verso il prossimo importante appuntamento di Patti. Nelle competizioni nazionali di serie a squadre di fioretto, la formazione maschile ha centrato l’obiettivo stagionale difendendo la permanenza in Serie A2, al termine di una prova solida e combattuta. Il quartetto composto da Leonardo Aprile, Massimo Arezzo, Alessio Spadaro e Francesco Spampinato dopo le vittorie nel girone preliminare contro Raggetti Firenze e Gallarate e la sconfitta riportata contro Pesaro, affrontava e superava con autorevolezza nel tabellone di diretta Navacchio, assicurandosi così la certezza della permanenza nella Serie A del fioretto maschile. Successivamente ha poi sfiorato l’accesso alle semifinali, fermandosi a un passo dalle prime quattro posizioni cedendo a Treviso, ma confermando pienamente il proprio valore nel panorama nazionale.

Altrettanto vicina al salto di categoria la squadra femminile, protagonista di una prestazione di grande spessore che l’ha vista chiudere al quinto posto nella serie B1, a un soffio dalla promozione in Serie A2. Eleonora Di Guardo, Cecilia Raunisi e Ottavia Iacono dopo un girone preliminare a punteggio pieno con le vittorie contro Adda e Bari, hanno lottato fino all’ultimo assalto nel match dei quarti di finale, cedendo soltanto nella sfida decisiva con il punteggio di 45-37 alla Scherma Monza. Un risultato che lascia certamente un pizzico di rammarico, ma che allo stesso tempo rafforza le ambizioni del gruppo.

Archiviato il capitolo nazionale, l’attenzione si sposta ora su Patti, dove nel prossimo fine settimana si disputerà il Campionato Regionale Under 14, appuntamento chiave per l’assegnazione dei titoli siciliani 2026. La Scherma Modica si presenterà con una delegazione numerosa e competitiva, pronta a dare continuità ai risultati e ad arricchire ulteriormente il proprio palmarès. A rendere ancora più significativo l’evento sarà la contemporanea prova integrata, in cui atleti in carrozzina e normodotati gareggeranno insieme. Un’iniziativa dal forte valore sportivo e sociale, tra le prime esperienze di questo tipo in Italia nella categoria Under 14, che conferma l’attenzione crescente del movimento schermistico verso i temi dell’inclusione.

Nel frattempo, la sala scherma modicana continua ad aprirsi anche al confronto internazionale: nei giorni scorsi è stata ospite Cristina Raceu, maestra spagnola proveniente da Barcellona, giunta a Modica per approfondire il lavoro sulla scherma per non vedenti sotto la guida del maestro Giancarlo Puglisi.