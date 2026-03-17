La comunità parrocchiale di Santa Maria di Portosalvo sta vivendo con intensa partecipazione i festeggiamenti dedicati a San Giuseppe, appuntamento profondamente radicato nella tradizione religiosa e culturale di Marina di Ragusa. Il Novenario, iniziato il 13 marzo, ha già offerto ai fedeli diversi momenti di preghiera e condivisione. Il 13 marzo, in particolare, si sono svolti la Via Crucis, il Rosario inaugurale e la celebrazione eucaristica animata dal gruppo del Rinnovamento nello Spirito. Il giorno successivo, sabato 14 marzo, la messa è stata presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Roberto Asta, con la partecipazione dei ragazzi del catechismo e del gruppo Scout. Domenica scorsa la comunità ha vissuto le celebrazioni eucaristiche del mattino e la messa vespertina, preceduta dal Rosario e dalla coroncina a San Giuseppe. Ieri, la celebrazione è stata animata dalla Caritas parrocchiale della San Vincenzo de’ Paoli, con una raccolta di generi alimentari destinati alle famiglie in difficoltà.

Il programma prosegue oggi, martedì 17 marzo con la celebrazione eucaristica delle 18 che sarà animata dai ministri straordinari della Comunione, seguita alle 18,30 da un momento di adorazione eucaristica comunitaria con la partecipazione del gruppo di preghiera “La Dimora del Re”. Domani, mercoledì 18 marzo, vigilia della solennità liturgica, la comunità si ritroverà alle 18 per la celebrazione eucaristica e alle 19,45 per la liturgia divina, in preparazione al giorno dedicato al santo patriarca. La festa esterna si terrà domenica 22 marzo, momento culminante delle celebrazioni, molto attesa da residenti, fedeli e visitatori. A sostenere la comunicazione dell’intero programma Gali Group Trasporti & Logistica di Ispica, realtà che sostiene e valorizza le feste religiose del territorio, riconoscendone il ruolo fondamentale nella tutela dell’identità e della memoria collettiva.