Suor Ivana Calvo, originaria di Donnalucata, è la nuova Priora generale della Congregazione delle Suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù. È stata eletta nello scorso fine settimana dal XVII Capitolo Generale tenutosi a Santa Marinella (Roma). La Congregazione, fondata dall’ispicese Beata Maria Crocifissa Curcio e da padre Lorenzo van den Eerenbeemt, è oggi presente in diversi Paesi del mondo e opera in campo educativo e sociale.

Il Capitolo ha anche eletto il nuovo Consiglio generale, di cui fanno parte: suor Maria José De Oliveira (Vicaria generale), suor Flora Fransis Mashughuli, suor Corazòn Lao e suor Maria Grazia D’Angelo.

Il Capitolo, che ha avuto come tema: “Rafforzate in Cristo nella diversità. Missionarie sulla scia dei Fondatori”, è stato concluso dalla celebrazione eucaristica, con la firma degli Atti capitolari: a presiedere la celebrazione è stato monsignor Filippo Iannone, carmelitano, Prefetto del Dicastero per i Vescovi. La messa di apertura, invece, era stata presieduta dal vescovo della diocesi di Porto-Santa Rufina, monsignor Gianrico Ruzza.

L’elezione del nuovo Governo generale avviene in un anno speciale per la Congregazione, che nel luglio 1925 ha indetto il Giubileo per i 100 anni di fondazione che si concluderà nel luglio di quest’anno.

Oggi le suore Carmelitane Missionarie di Santa Teresa del Bambino Gesù sono presenti in Italia, Malta, Romania, Canada, Filippine, Indonesia, Vietnam, Tanzania, Congo, Uganda, Brasile, Kenya, con nuove comunità in fase di apertura anche in Australia e Papua Nuova Guinea. In provincia di Ragusa, le Carmelitane Missionarie hanno comunità a Ispica, città natale della fondatrice, a Modica e a Marina di Acate.