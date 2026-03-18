Colpo clamoroso in una gioielleria di Comiso, in via Casmene: una banda di malviventi ha utilizzato un escavatore per sfondare la vetrina e penetrare rapidamente all’interno dell’esercizio.

L’azione si è consumata nelle ore notturne, quando l’area era pressoché deserta.

Servendosi del mezzo pesante come ariete, i ladri hanno demolito l’ingresso in pochi istanti; una volta dentro, avrebbero fatto razzia di gioielli e altri oggetti di valore, riuscendo a dileguarsi prima dell’arrivo delle pattuglie.

Per modalità e coordinamento, il raid fa pensare a un gruppo esperto, capace di pianificare minuziosamente ogni fase, compresa la scelta di un mezzo meccanico per comprimere al massimo i tempi del blitz.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e raccolto i primi elementi utili alle indagini.

Decisiva potrebbe rivelarsi l’analisi dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di identificare i responsabili e ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.

L’episodio è avvenuto quasi in contemporanea con l’assalto ai due bancomat Unicredit di Acate.