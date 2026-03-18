La città di Modica piange la scomparsa di Salvatore Floridia, figura di riferimento del tessuto sociale e storico presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso.

Floridia ha legato indissolubilmente il suo nome alla storica istituzione di Corso Umberto. Per decenni ha retto la presidenza dell’ente con quella parsimonia e dedizione tipiche di una gestione d’altri tempi, improntata alla tutela dei soci e alla conservazione del prestigio del sodalizio. Sotto la sua guida, la Società Operaia ha attraversato stagioni importanti, confermandosi un centro di aggregazione e solidarietà fondamentale per la comunità modicana, prima del passaggio di testimone all’attuale presidente, Giorgio Solarino.

Indicato come “il ragioniere Floridia” Modica piange la scomparsa di Salvatore Floridia, figura di spicco del tessuto cittadino e storico presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso. Il suo nome resta indissolubilmente legato alla storica realtà di Corso Umberto: per decenni ha guidato l’associazione con quella parsimonia e dedizione proprie di una gestione d’altri tempi, tutelando i soci e preservando il prestigio del sodalizio. Sotto la sua presidenza, la Società Operaia ha vissuto stagioni significative, confermandosi un imprescindibile centro di aggregazione e solidarietà per la comunità modicana, prima del passaggio del testimone all’attuale vertice, Giorgio Solarino. Conosciuto da tutti come “il ragioniere Floridia” (già dipendente dell’Asp), sarà omaggiato con un tributo speciale deliberato dal Consiglio di Amministrazione: la camera ardente verrà allestita nella sede del sodalizio, in Corso Umberto, a partire dalle 15.30. Un momento per consentire a soci, amici e cittadini di porgergli l’ultimo saluto tra le mura che, per quasi un’intera vita, furono la sua seconda casa. “Salvatore Floridia – dice il suo successore Solarino – ha incarnato i valori del mutuo soccorso con rigore e spirito di servizio, lasciando un’impronta indelebile nella storia della nostra associazione.” I funerali si terranno venerdì 20 marzo, alle 10.30, nella Chiesa Madre di San Pietro.(era stato dipendente dell’Asp), in segno di profondo rispetto e gratitudine per il lungo servizio prestato, il Consiglio di Amministrazione della Società Operaia ha disposto un tributo speciale: la camera ardente sarà allestita proprio all’interno della sede del sodalizio, in Corso Umberto, dalle 15,30 in poi.

Sarà un momento per permettere ai soci, agli amici e ai tanti cittadini che lo hanno conosciuto di rendergli l’ultimo omaggio tra quelle mura che per quasi una vita intera sono state la sua seconda casa.

“Salvatore Floridia – dice il suo successore Solarino – ha incarnato i valori del mutuo soccorso con rigore e spirito di servizio, lasciando un’impronta indelebile nella storia della nostra associazione.”

I funerali si svolgeranno venerdì 20 marzo, alle 10,30, nella Chiesa Madre di San Pietro.