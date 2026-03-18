Nel pomeriggio di oggi si è verificato un sinistro stradale all’incrocio tra via San Giuliano e via Cozzo Rotondo.

Per cause ancora in fase di accertamento, un’autovettura e un motociclo sono entrati in collisione nei pressi dell’isola spartitraffico che regola la viabilità dell’area.

Stando alle prime ricostruzioni e alle testimonianze raccolte, l’urto ha disarcionato il giovane alla guida del motorino, facendolo cadere rovinosamente sull’asfalto.

Nelle immagini si nota il due ruote riverso a terra a pochi metri dai veicoli, mentre alcuni passanti si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi.

Malgrado la dinamica avesse inizialmente fatto temere conseguenze più gravi per il centauro, le informazioni provenienti dal luogo dell’incidente sono rassicuranti: il conducente del motociclo è caduto a terra, ma non avrebbe riportato lesioni serie. Anche i danni materiali risultano contenuti, limitando l’episodio a un forte spavento per i coinvolti.

Sul posto è stato necessario regolare la circolazione, che ha subito lievi rallentamenti per consentire la messa in sicurezza della carreggiata e l’esecuzione dei rilievi di rito.