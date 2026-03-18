I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Ragusa hanno arrestato in flagranza un 27enne di origini ghanesi, ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel corso di un servizio mirato a contrastare il traffico di droga nel capoluogo, i militari hanno osservato in via Roma un incontro sospetto tra due uomini, accompagnato da uno scambio di denaro.

Insospettiti, gli operanti hanno seguito uno dei due fino a via San Francesco e lo hanno bloccato all’ingresso della sua abitazione.

La perquisizione personale e domiciliare ha dato esito positivo: su un tavolino appena oltre la soglia sono stati rinvenuti e sequestrati 100 grammi di hashish, 10 grammi di crack, 4 grammi di cocaina, 7 grammi di anfetamine in polvere e 14 pasticche di ecstasy, oltre a 385 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di contrada Pendente.

Successivamente, a seguito della convalida dell’arresto, gli sono stati imposti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora nel comune di Ragusa.