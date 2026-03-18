Si terrà sabato 21 marzo 2026, alle ore 16.00, nella Sala Picchio Verde di Vittoria (S.S. 115 Vittoria–Gela, km 3) l’Assemblea degli associati dell’AVIS Provinciale di Ragusa, dedicata al tema: “L’etica scelta di vita – Il dono è responsabilità”.

L’appuntamento sarà l’occasione per fare il punto sulla missione associativa attraverso la relazione del Consiglio, che sarà presentata dal presidente provinciale, dott. Salvatore Poidomani.

Delegate e delegati, dirigenti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo associativo del territorio si confronteranno su questioni di forte rilievo non solo per l’Associazione ma per l’intera comunità: la donazione di sangue, la cultura della solidarietà, l’educazione alla responsabilità civica e alla cittadinanza attiva, con l’obiettivo di rafforzare la visione di AVIS per il futuro.

L’assise sarà inoltre chiamata ad approvare i bilanci e a nominare i delegati per le assemblee dei livelli associativi regionale e nazionale.

In provincia di Ragusa, AVIS continua a registrare risultati lusinghieri sia per la crescita del numero dei donatori sia per il volume delle donazioni, confermandosi pilastro del sistema trasfusionale ibleo e contribuendo a soddisfare il fabbisogno di sangue nell’ambito dell’ASP di Ragusa, in coerenza con gli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.