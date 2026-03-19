Si è svolta questa mattina, alla Casa Circondariale di Ragusa, la cerimonia per il 209° anniversario della Polizia Penitenziaria, un’occasione per riconoscere l’impegno quotidiano degli agenti che operano in un contesto tra i più complessi dell’amministrazione pubblica. Alla celebrazione ha partecipato anche il senatore Salvo Sallemi, che ha espresso gratitudine per il lavoro svolto «a tutela della sicurezza, della legalità e del percorso di rieducazione dei detenuti». Ha inoltre richiamato l’importanza di garantire condizioni di lavoro adeguate e un riconoscimento all’altezza delle responsabilità richieste.

La ricorrenza del 19 marzo mantiene un forte valore simbolico: la figura di San Giuseppe, patrono del Corpo, richiama infatti senso del dovere, discrezione e protezione. Una tradizione che affonda le radici nel passato degli Agenti di Custodia e che continua a rappresentare un punto di riferimento identitario anche dopo la riforma del 1990.