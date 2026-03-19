È stato siglato a Bagheria un patto di gemellaggio tra la sede locale dell’Unitre e la consorella di Modica. Nel corso di un cordiale e molto partecipato appuntamento istituzionale, le due delegazioni — guidate rispettivamente dalla presidente di Bagheria, Giovanna Aiello, e dal presidente di Modica, Enzo Cavallo — hanno formalizzato la volontà di avviare una collaborazione stabile, volta a rafforzare il ruolo dell’Unitre e a individuare e realizzare iniziative congiunte a beneficio degli iscritti di entrambe le realtà. Dopo gli interventi dei presidenti e dei rappresentanti delle due sedi, la cerimonia è stata impreziosita dall’esibizione del coro Unitre di Bagheria, diretto da Emanuele Lo Coco, e dalla recitazione di alcune poesie a cura di Roberto Ardizzone. Sono quindi seguiti i discorsi ufficiali di Giovanna Aiello ed Enzo Cavallo; quest’ultimo ha portato anche il saluto del presidente nazionale e del coordinamento regionale. Sulla storia dell’Unitre nei due centri sono intervenuti, per Bagheria, la vicepresidente Giovanna D’Amico e la direttrice dei corsi Rita Di Pasquale; per Modica ha preso la parola il segretario e socio fondatore Orazio Frasca.

In chiusura, agli ospiti è stata offerta l’opportunità di visionare e apprezzare diversi lavori di pittura e di cucito realizzati dai lavoratori dell’Unitre di Bagheria. In virtù del gemellaggio sottoscritto, è prevista a breve una riunione congiunta dei due Consigli Direttivi per l’avvio delle prime iniziative comuni.