A Marina di Ragusa prende avvio oggi, giovedì, il triduo in preparazione alla festa di San Giuseppe, un appuntamento che ogni anno richiama la comunità attorno alla figura del santo, padre giusto, lavoratore instancabile e custode silenzioso della Sacra Famiglia. La parrocchia, guidata da don Riccardo Bocchieri, invita fedeli, famiglie e associazioni a vivere questi giorni come un tempo di raccoglimento, di ascolto e di rinnovata fiducia. Il parroco, nel suo messaggio alla comunità, ricorda che San Giuseppe «non ha parlato nei Vangeli, ma ha parlato con la vita: ha custodito, protetto, lavorato, amato». Un esempio che oggi, più che mai, appare necessario. «In un tempo in cui il rumore copre l’essenziale – scrive don Bocchieri – Giuseppe ci insegna il valore del silenzio che ascolta, del coraggio che agisce senza clamore, della speranza che non si arrende nelle prove». Da qui l’invito ad affidare al Santo le famiglie, i giovani, i lavoratori, chi cerca un impiego e chi attraversa momenti di difficoltà, perché «il suo esempio ci aiuti a costruire comunità fondate sulla fiducia, sulla solidarietà e sulla fede viva».

Il triduo, che accompagnerà i fedeli fino alla celebrazione della festa, sarà scandito da momenti di preghiera, celebrazioni eucaristiche e iniziative comunitarie che culmineranno nella giornata festiva di domenica. Un percorso che non è solo liturgico, ma profondamente identitario: un modo per ritrovarsi, riconoscersi e rinnovare quel legame che da sempre unisce Marina di Ragusa alla figura di San Giuseppe. Oggi alle 10 visita dei bambini della scuola dell’infanzia e primaria, alle 18,30 solenne celebrazione eucaristica presieduta dal parroco e benedizione dei papà. Domani alle 17 via Crucis, alle 18 la santa messa presieduta da don Andrea La Terra. Sabato, alle 18, la santa messa presieduta da don Andrea La Terra. Parteciperanno i membri del comitato dei festeggiamenti e benedizione dei papà. Alle 19,30 benedizione delle “cene” in onore al patriarca San Giuseppe.

Anche quest’anno, come già accaduto in altre occasioni, Gali Group Trasporti & Logistica offre il proprio sostegno dal punto di vista mediatico, contribuendo alla diffusione delle iniziative e alla valorizzazione del programma religioso. Un gesto di vicinanza che conferma il ruolo delle realtà imprenditoriali del territorio nel sostenere i momenti più significativi della vita comunitaria.

La parrocchia invita tutti a partecipare con cuore aperto, vivendo il triduo come un’occasione per ritrovare pace, ascolto e gratitudine. «Che San Giuseppe – conclude don Bocchieri – ci accompagni nel cammino quotidiano e ci insegni a custodire ciò che conta davvero».