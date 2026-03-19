Nel nono giorno della novena in onore a San Giuseppe, celebrata ieri sera, alla presenza del parroco del Santissimo Salvatore, don Corrado Garozzo, la santa messa da parte del canonico sacerdote Giuseppe Burrafato (nella foto Bracchitta con don Garozzo), vicario foraneo di Ragusa, con l’animazione della parrocchia cattedrale San Giovanni Battista e della chiesa di Santa Maria delle Scale. Oggi, intanto, è il giorno della solennità di San Giuseppe con le sante messe in programma alle 9, alle 10, alle 11 e alle 19. In ogni funzione religiosa, ci sarà la benedizione del pane di San Giuseppe.

Alle 9 la santa messa è stata celebrata dal parroco, il sacerdote Luigi Diquattro. Alle 10 dal parroco della parrocchia Sacro Cuore di Gesù, il sacerdote Marco Diara. Alle 11 è stato l’altro parroco, il sacerdote Corrado Garozzo, a celebrare la funzione religiosa. Nel pomeriggio, dopo il Rosario delle 18,30, alle 19 ci sarà la santa messa celebrata dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e animata dalle corali parrocchiali del Santissimo Salvatore e dell’Angelo custode. Alle 20,30, poi, la cenetta comunitaria organizzata dall’Azione cattolica della parrocchia Santissimo Salvatore in programma presso i locali parrocchiali. Sabato, invece, subito dopo la messa delle 18, ci sarà la processione con il simulacro, lungo le vie del centro storico.