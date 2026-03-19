La Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un 30enne residente a Ragusa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’ambito dei consueti servizi di controllo del territorio, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Ragusa hanno effettuato verifiche mirate su soggetti sottoposti a misure restrittive alternative alla detenzione, tra cui gli arresti domiciliari. Durante l’ispezione presso l’abitazione del trentenne, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico ha rilevato un evidente stato di agitazione nell’uomo e, a seguito dei successivi accertamenti, ha rinvenuto stupefacente già suddiviso in dosi, verosimilmente destinato allo spaccio. Alla luce di quanto emerso, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà e la droga sequestrata. Resta a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa.