Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 46. Al chilometro 359+514 si è infatti verificato uno scontro tra un autocarro e un’autovettura.

L’allarme è scattato alle 11,24, quando la sala operativa ha inviato sul posto la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Modica. Per cause ancora in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati violentemente: a seguito dell’impatto, l’autocarro è uscito fuori strada.

Il conducente del mezzo pesante, un uomo di 71 anni residente a Ispica, ha perso la vita. Il corpo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto.

Il conducente dell’autovettura, una Peugeot, è rimasto ferito ed è stato trasportato dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Modica per le cure del caso.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri delle stazioni di Pozzallo e Modica, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Presenti inoltre le ambulanze del servizio di emergenza 118.