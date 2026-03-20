Cresce l’attesa in casa Avimec Modica per gara1 del primo turno dei play off promozione che domenica al “PalaSguaitzer” vedrà i biancoazzurri della Contea impegnati in casa del Gabbiano Farmamed Mantova.

Gara inedita tra due formazioni che domenica si affronteranno per la prima volta nella loro storia. Il sestetto modicano cercherà di affrontare con la massima determinazione l’insidiosa trasferta per poi provare a centrare la qualificazione nel return match che si giocherà al “PalaRizza” il prossimo 29 marzo.

“Quest’anno per la prima volta – spiega coach Enzo Distefano – nel primo turno di play off il girone Blu s’incrocia subito con il girone Bianco, quindi con trasferte proibitive per quanto riguarda le distanze e difficilissime anche per quanto riguarda il tasso tecnico perchè sappiamo che affronteremo squadre di elevato spessore e composte da giocatori importanti come Mantova, che conosciamo poco perchè non l’abbiamo mai incontrata, ma la stiamo studiando già da lunedì e sappiamo che ha in roster buoni giocatori, soprattutto da laterali offensivi importanti sia per altezza, sia per traiettorie, hanno una fase break ben costruita, infatti, sono la prima squadra dopo la corazzata Reggio Emilia nella fase muro e in battuta, quindi sono dei fondamentali che noi dovremo tenere maggiormente d’occhio. La squadra – continua – è concentrata e determinata per cercare di andare a Mantova a fare la nostra migliore partita, fin dal primo giorno, sappiamo che al “PalaSguaitzer” non troveremo un comitato di benvenuto, ma noi cercheremo di fare quanti più punti possibili per poi cercare di chiudere bene gara 2 in casa perchè il “PalaRizza” per noi è un fortino, in casa abbiamo sempre giocato bene e probabilmente quest’anno avremo il vantaggio di giocare la gara decisiva con Mantova davanti al nostro pubblico. I play off – sottolinea – sono un campionato a se e bisogna affrontarli con la mentalità vincente senza se e senza ma, perchè chi vince va avanti chi perde torna a casa, quindi bisogna avere una mentalità vincente in ogni situazione e in ogni set e su ogni palla perchè un episodio potrebbe pregiudicare una partita, quindi – conclude Enzo Distefano – dovremo essere attenti su tutte le situazioni che si presenteranno in queste due partite e cercare di sfruttarle al meglio”.

La squadra, intanto, oggi pomeriggio sosterrà l’ultimo allenamento al “PalaRizza” e domani mattina partirà per la lunga trasferta e si concentrerà per cercare di portare a casa un risultato positivo. A suonare la carica per il sestetto modicano è il centrale Daniele Buzzi che in questa stagione sta ottenendo grandi numeri che hanno aiutato la squadra a ottenere i risultati sperati.

“Le prossime partite – dichiara Daniele Buzzi – saranno tutte fondamentali perchè non si può sbagliare niente. Noi ci stiamo preparando sia psicologicamente, sia tecnicamente al meglio per affrontare Mantova, una squadra che conosciamo poco perchè del girone Bianco e che incontriamo per la prima volta, quindi sarà una incognita, però li stiamo studiando e ci stiamo preparando cercando di fare il meglio possibile. Arriviamo a questa gara reduci da un girone di ritorno di regular season estremamente positivo con sette vittorie su nove partite, quindi – continua – siamo in fiducia e convinti delle nostre potenzialità e delle nostre capacità, ma anche i nostri prossimi avversari arrivano ai play off da un momento ottimo e il fatto che siano arrivati quinti e noi quarti conta poco perchè questo campionato ha dimostrato che tutte le squadre sono di livello, che non bisogna prendere sottogamba nessuno, soprattutto adesso nei play off ,dove si gioca da entro o fuori. Per me – conclude il centrale dell’Avimec Modica – questa è forse una delle mie migliori stagioni non solo da quando sono a Modica, ma in generale da quando gioco in questo campionato ed è per me una gioia immensa aver raggiunto finalmente i 50 muri che era il mio obiettivo personale da ormai cinque anni, sono a 1 punto dai 900 punti in serie A e raggiungerli credo sarà una cosa bellissima e spero di farne molti di più perchè significherebbe che andremo avanti in questi play off”.

Gabbiano Farmamed Mantova – Avimec Modica di domenica al “PalaSguaitzer” sarà diretta da una coppia arbitrale umbra composta da Andrea Galteri e Azzurra Marani della sezione di Perugia. Primo servizio previsto per le ore 18.