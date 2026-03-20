Notte di fuoco e paura nel cuore di Scicli. Un incendio di vaste proporzioni ha investito uno storico banco ortofrutticolo situato nello slargo di via Ospedale, l’area che costeggia il torrente Modica-Scicli. Le fiamme, propagatesi rapidamente, non hanno lasciato scampo alla struttura e hanno completamente avvolto un automezzo parcheggiato al servizio dell’attività.

L’allarme è scattato quando il fragore delle fiamme ha rotto il silenzio notturno. Sul posto sono intervenuti d’urgenza i Vigili del Fuoco per domare il rogo ed evitare che il fumo invadesse le abitazioni circostanti. I Carabinieri hanno immediatamente transennato l’area per avviare i primi rilievi scientifici.

Sebbene le cause ufficiali siano ancora al vaglio, gli inquirenti non escludono la matrice dolosa. L’area di via Ospedale rappresenta uno degli ingressi principali per chi proviene dal versante interno ibleo e la zona è coperta da diversi sistemi di videosorveglianza. Le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, pubbliche e private, sono già al vaglio dei militari per individuare eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti al rogo.

Se venisse accertata la natura dolosa, si tratterebbe di un grave episodio di criminalità ai danni di un’attività che negli anni era diventata un punto di riferimento per i cittadini, grazie anche alla posizione strategica e all’ampio spazio di sosta. L’ombra di un atto intimidatorio o estorsivo preoccupa i commercianti della zona, già provati dalla crisi economica.

Al momento, per i titolari dell’attività resta la conta dei danni, apparsi sin da subito ingenti.