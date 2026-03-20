Il Teatro Badia di Ragusa si prepara a vivere una domenica particolarmente intensa, confermando la linea artistica voluta dal direttore Maurizio Nicastro: una programmazione che alterna poesia, musica, comicità e riflessione, con l’obiettivo di offrire al pubblico non solo intrattenimento, ma anche piccoli spazi di consapevolezza. Il 22 marzo alle 18,30 si chiude, infatti, la rassegna Ragusa Ride con Onesti si muore, nuova commedia firmata da Maurizio Nicastro e interpretata da Salvo Giorgio, Gisella Burderi, Marco Comitini, Giovanni Migliorisi e Gianflavio Brafa. La pièce, che nasce all’interno del progetto “La teoria dello struzzo”, affronta con umorismo grottesco e una punta di malinconia la fragilità degli uomini comuni, quelli che preferiscono sotterrare la verità pur di sentirsi innocenti. Una storia che fa sorridere, ma che allo stesso tempo costringe a guardarsi allo specchio: quanto spesso, nella vita quotidiana, scegliamo la via più comoda invece di quella più sincera?

A rendere ancora più invitante il fine settimana, il Teatro Badia propone la formula “Teatro & Pizza”, un modo semplice e conviviale per trasformare la serata in un’esperienza completa, capace di unire cultura e socialità. In un momento storico in cui i luoghi culturali devono reinventarsi per restare vivi, il Teatro Badia continua a proporre una programmazione che parla alla comunità e la coinvolge. È questo, forse, il valore più grande del lavoro di Nicastro: ricordare che il teatro non è solo un luogo dove si assiste a uno spettacolo, ma uno spazio dove si condividono emozioni, si riflette e si cresce insieme. Per informazioni e prenotazioni è disponibile il numero 333 4183893.