Ragusa saluta per sempre Carmelo Baglieri. Aveva 75 anni. Lascia la moglie e una figlia. I funerali si terranno sabato mattina alle 10 nella chiesa Beato Clemente. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
Ragusa saluta per sempre Carmelo Baglieri. Aveva 75 anni. Lascia la moglie e una figlia. I funerali si terranno sabato mattina alle 10 nella chiesa Beato Clemente. Numerosi gli attestati di cordoglio alla famiglia.
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