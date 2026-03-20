Momenti di forte apprensione questa mattina a Scoglitti, dove il tetto di una casa disabitata all’angolo tra via Trieste e via Principe di Piemonte è improvvisamente ceduto. La struttura, ormai deteriorata, ha ceduto di colpo facendo precipitare travi in legno e tegole sulla strada.

Il materiale crollato ha colpito una Bmw parcheggiata nelle vicinanze, frantumandone il parabrezza e provocando danni significativi al veicolo. Fortunatamente, nessuno si trovava nei pressi dell’immobile al momento del cedimento.

A raggiungere rapidamente la zona è stata la squadra operativa del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Vittoria. I pompieri hanno messo in sicurezza l’area, delimitando il perimetro e verificando la stabilità residua dell’edificio per scongiurare ulteriori cedimenti.

Secondo le prime valutazioni, l’immobile risulta abbandonato da tempo e non presenta condizioni strutturali idonee. L’intervento ha evitato rischi per i passanti e per gli altri mezzi in sosta, mentre resta da chiarire se saranno necessari provvedimenti da parte del Comune per la messa in sicurezza definitiva.