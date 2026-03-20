Sarà un sabato speciale, domani, per l’Asd Giarratana Volley, attesa da un doppio impegno casalingo che accenderà la palestra e l’entusiasmo dei tifosi. La giornata si aprirà con la formazione femminile, impegnata alle 16,30 contro la Ro.Va. Volley di Palagonia, una sfida che rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita del gruppo. Le ragazze arrivano a questo appuntamento con la consapevolezza di poter fare bene e con la voglia di confermare i progressi delle ultime settimane. «Ogni partita è un’occasione per migliorare – sottolinea coach Saro Corallo – e questa gara non fa eccezione. La Ro.Va. è una squadra organizzata, ma noi vogliamo giocare con coraggio, determinazione e continuità. Mi aspetto una prova di carattere, soprattutto nei momenti più delicati. Il sostegno del pubblico può darci quella spinta in più».

In serata toccherà invece alla formazione maschile, che alle 19 affronterà il Volley Misterbianco in un match che vale punti pesanti per restare nelle zone alte della classifica. La squadra di coach Gianluca Giacchi sta vivendo un buon momento e vuole confermarlo davanti ai propri tifosi. «Affrontiamo una squadra che sa mettere in difficoltà chiunque – spiega il tecnico – ma abbiamo preparato la partita con attenzione e determinazione. Non ci facciamo ingannare dalla classifica. Serviranno lucidità, ordine e la capacità di imporre il nostro ritmo. I ragazzi sono motivati e pronti a dare tutto in campo». A chiudere la giornata di vigilia è il presidente Salvatore Pagano, che lancia un appello alla comunità: «Questo sabato è un’occasione per vivere insieme lo sport e sostenere le nostre squadre. Due partite, un’unica grande famiglia: riempiamo la palestra e facciamo sentire ai nostri atleti il calore di Giarratana. Il loro impegno merita un pubblico numeroso e appassionato. Vi aspettiamo per vivere insieme un pomeriggio e una serata di grande volley».