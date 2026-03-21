Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in regime di arresti domiciliari nei confronti di un 32enne originario di Pozzallo, ritenuto responsabile di diverse condotte illecite. L’uomo, già sottoposto all’obbligo di dimora e all’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, è accusato di aver messo a segno, nel novembre 2025, un furto ai danni di una gioielleria di Comiso, utilizzando la tecnica della “spaccata”. Il colpo aveva innescato un inseguimento da parte delle forze dell’ordine attraverso i territori di Comiso, Ragusa e Modica, conclusosi a Pozzallo con l’arresto di un complice. Nonostante le prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria, il trentaduenne avrebbe più volte violato i vincoli imposti. Le reiterate inadempienze hanno determinato l’aggravamento del quadro cautelare, con la sostituzione delle precedenti misure con quella degli arresti domiciliari.