E’ stata presentata questa mattina in conferenza stampa la candidatura di Angelo Galifi a sindaco di Ispica. Il consigliere comunale e provinciale di Grande Sicilia-Mpa sarà appoggiato da Forza Italia e da altre 3 liste. A battezzare la candidatura di Galifi anche Raffaele Lombardo, fondatore dell’Mpa. Tra i relatori c’erano anche il sindaco di Ispica Innocenzo Leontini, Fabio Mancuso, sindaco di Adrano e commissario provinciale di Grande Sicilia e il segretario provinciale di Forza Italia Giancarlo Cugnata. Tra le sigle a sostegno di Galifi manca Fratelli d’Italia che ha deciso di correre con un proprio candidato.