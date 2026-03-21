Il borgo di Monterosso Almo si prepara a vivere un intenso fine settimana all’insegna della fede, della tradizione e della condivisione, in occasione della V Domenica di Quaresima e della festa esterna del Patriarca San Giuseppe.

I solenni festeggiamenti continuano oggi sabato 21 marzo alle ore 18.30 con la solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da mons. Sebastiano Roberto Asta, Vicario Generale della Diocesi di Ragusa. Un momento di raccoglimento che introduce i fedeli al clima spirituale della festa.

La serata prosegue alle ore 20.00 presso il Centro pastorale “P. Pino Puglisi”, dove si terrà la “Festa del Papà”, un appuntamento comunitario all’insegna della convivialità. In programma una degustazione di cavati e salsiccia, accompagnata dalla premiazione del torneo di calcio balilla “Padri e Figli”. Il culmine dei festeggiamenti si raggiunge domani domenica 22 marzo. Già alle prime luci dell’alba, alle ore 7.30, lo sparo di bombe e il suono festoso delle campane annunciano il giorno solenne. Seguono le celebrazioni eucaristiche delle 8.30 e delle 10.00, quest’ultima presieduta da don Giuseppe Antoci.

Alle ore 9.30 il corpo bandistico attraverserà le vie del paese, creando un’atmosfera di festa che coinvolge l’intera cittadinanza. Il momento più atteso sarà alle ore 11.00, con l’uscita del venerato simulacro di San Giuseppe e l’avvio della tradizionale processione che si snoderà lungo le principali vie del paese. Durante il percorso, particolare rilievo sarà dato alla benedizione dei vari altari di San Giuseppe, segno concreto di solidarietà, quest’anno dedicata alle Suore Orsoline a Niscemi.

La giornata si concluderà alle ore 19.00 con la Celebrazione Eucaristica serale, seguita dalla premiazione del Contest Fotografico “Festa San Giovanni 2025” e dall’estrazione della lotteria dedicata a San Giuseppe.